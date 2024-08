Secondo l’olandese il laterale suo connazionale è destinato a lasciare l’Inter se non questa stagione, la prossima.

In un’intervista rilasciata a Riyadh, in occasione della Coppa del Mondo degli Esports, Wesley Sneijder, figura emblematica dell’Inter e uno degli artefici del leggendario Triplete del 2010, ha condiviso le sue riflessioni circa il futuro prossimo dei nerazzurri. Con entusiasmo e un pizzico di realismo, l’ex numero 10 ha espresso il suo punto di vista su vari aspetti che riguardano la squadra, dall’andamento in Serie A alle prospettive in Champions League, senza dimenticare un’analisi sui giocatori olandesi che militano nell’Inter.

Le prospettive nerazzurre secondo Sneijder

Sneijder ha iniziato evidenziando la sua fiducia nel fatto che l’Inter sia destinata a vivere un’altra stagione di grande calcio in Serie A. Tuttavia, ha manifestato un atteggiamento più cauto riguardo alla Champions League. A suo parere, la competizione europea rappresenta una sfida più ardua rispetto all’anno precedente, soprattutto a causa del rafforzamento delle squadre avversarie. Per il vecchio eroe nerazzurro, un traguardo realistico per l’Inter sarebbe raggiungere le semifinali del torneo.

Denzel Justus Dumfries

Un inizio incerto in campionato

Malgrado un avvio di stagione in Serie A per l’Inter che ha visto il pareggio contro il Genoa, Sneijder non sembra preoccupato. Mettendo in evidenza il fatto che si trattava soltanto della prima partita, ha sottolineato come la squadra stia ancora assimilando alcuni nuovi acquisti. Questa fase di assestamento è vista con ottimismo dall’ex giocatore, convinto che i nerazzurri possano ripetere i successi della stagione precedente.

I giocatori olandesi sotto i riflettori

Dando un’occhiata ai connazionali alla guida di parte della difesa interista, Sneijder ha riservato parole di elogio per Dumfries e De Vrij, evidenziandone le prestazioni in nazionale. Nonostante le voci di mercato riguardanti Dumfries, Sneijder ritiene che il laterale possa ancora dare molto all’Inter e conclude con queste parole: “Dumfries e De Vrij in nazionale hanno fatto entrambi benissimo. Dumfries, si diceva che dovesse essere ceduto. Sì, non è il titolare assoluto, ma credo che sia un ottimo terzino. Sapete come possono essere i giocatori quando non giocano: iniziano a lamentarsi e vogliono andarsene. De Vrij ha fatto benissimo agli Europei e sicuramente rimarrà all’Inter ancora un paio d’anni, forse Dumfries quest’anno o l’anno prossimo probabilmente se ne andrà”.

