I nerazzurri fanno i conti con una brutta eliminazione dalla Champions League ed in questi giorni piovono critiche su una squadra che comunque sta facendo grandi cose.

L’Inter ha detto addio alla Champions League agli ottavi di finale dopo essere arrivati fino alla finale nella passata stagione. Non si può giudicare l’andamento di un’annata solo da una competizione: se è vero che i nerazzurri hanno fatto magari meno di quanto era lecito attendersi in Europa, in campionato le cose vanno benissimo.

In grande spolvero

Anche le prestazioni ed i numeri di Lautaro Martinez evidenziano una differenza notevole tra campionato e Champions League. In Serie A l’argentino sta facendo grandissime cose: sono 23 le reti segnate in 25 presenze. Il capitano può puntare ad eguagliare il record di goal segnati in una singola stagione di Serie A che è detenuto in coabitazione da Immobile ed Higuain che segnarono 36 goal; a differenza loro però il Toro non calcia i rigori, forse suo unico vero tallone d’Achille.

esultanza gol Lautaro Martinez

Statistiche che fanno riflettere

La Gazzetta dello Sport ha preso in esame diversi dati: dal 2021 ad oggi Lautaro ha segnato 65 gol in 98 partite di Serie A, mentre tra Champions League e nazionale è a 14 centri in 53 partite: la differenza è piuttosto lampante. Nel campionato italiano il Toro segna 1 rete ogni 106 minuti mentre in Europa 1 ogni 353; la rosea sottolinea come anche le statistiche delle occasioni create e dei duelli vinti evidenziano una differenza abissale tra le due competizioni. In questa stagione in Champions League è andato a bersaglio solo 2 volte su 8 gare, di cui 1 sola volta su azione.

