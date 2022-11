Mike Maignan, portiere del Milan, non è stato convocato dalla Francia per i prossimi Mondiali in Qatar. Arriva la risposta del Lille

Mike Maignan, portiere del Milan, non è stato convocato dalla Francia per i prossimi Mondiali in Qatar a causa di un infortunio. Oggi è arrivata anche la vicinanza del Lille, suo ex club.

Tutti noi del Lille siamo rattristati nell’apprendere della mancata convocazione di Maignan per il Mondiale. L’Aquila Magica tornerà presto ne siamo sicuri. Nel frattempo prenditi cura di te e torna più forte.

L’articolo Il Lille: “Siamo rattristati nell’apprendere della mancata convocazione di Maignan per il Mondiale» proviene da Calcio News 24.

