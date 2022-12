Il Liverpool è fortemente interessato a Jude Bellingham, centrocampista del Borussia Dortmund. Parola di Klopp

Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, ha parlato prima della sfida con l’Aston Villa di Jude Bellingham.

PAROLE – «Tutti hanno visto che Mondiale ha fatto: è stato eccezionale. Non mi piace parlare di soldi quando parli di un giocatore come lui. Lo seguo da quando è andato a Dortmund. Tutti nel calcio sapevano del suo talento: non so quali siano le cifre dell’affare, ma se il calcio inglese gli vuole bene non deve parlare di soldi, per non rovinarlo».

L’articolo Il Liverpool vuole Bellingham del Borussia Dortmund proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG