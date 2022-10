L’ironico tweet del Lorient sui suoi canali social ufficiali. Il club bretone festeggia così l’ottimo momento di forma

In Ligue 1 tra Psg e Marsiglia, rispettivamente primo e terzo in classifica, si è inserito il Lorient, che è a solo 1 punto dalla vetta e ha infilato una striscia di 6 vittorie consecutive.

On ne dit pas que c'est la même personne, on dit juste qu'on les a jamais vu ensemble dans la même pièce. pic.twitter.com/AJpAaUSQzH — FC LORIENT 🐟 (@FCLorient) October 10, 2022

Per questo, non è improbabile pensare che il club bretone, lo scorso anno salvatosi solo per 4 punti, sia diventata una squadra di super eroi. Si spiega così l’ironico tweet del club che ha voluto accostare uno dei suoi giocatori, il portiere Yvon Movgo, a un componente dei

Power Rangers.

L’articolo Il Lorient ha un portiere supereroe! – FOTO proviene da Calcio News 24.

