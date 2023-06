L’estremo difensore nerazzurro è entrato nel mirino del suo ex allenatore ai tempi dell’Ajax; a breve potrebbe nascere una trattativa.

Il giornalista Fabrizio Romano su YouTube ha fato il punto sulla possibile cessione di Andre Onana da parte dell’Inter; ci sono importanti novità. “Onana Ieri per il Manchester United è stata una giornata importante anche per il nuovo portiere, ci sono stati dei contatti. La situazione De Gea ancora non è chiara e decisa, ma è evidente che giorno dopo giorno la situazione sia più complicata ed è questo il motivo per cui lo United cerca un portiere”.

Andre Onana

“Ieri ha incontrato l’agente di André Onana, c’è stato un dialogo diretto tra le parti. Erik Ten Hag è un grande fan del portiere, lo United spera che il giocatore voglia provare un’esperienza in Premier League. Ma sanno anche che trattare con l’Inter non sarà semplice. La richiesta è di almeno 50 milioni di euro per sedersi al tavolo, ma i nerazzurri vogliono 60 milioni per Onana. Vedremo se lo United deciderà di fare un’offerta per Onana, prima devono chiarire la situazione De Gea e poi decideranno sul portiere. Onana è nella lista e ci sono già stati dialoghi, ma sappiamo che gli ostacoli maggiori sono tra i due club, nella trattativa con l’Inter”.

