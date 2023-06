L’estremo difensore camerunese potrebbe lasciare i nerazzurri se i Red Devils decideranno di accontentare le richieste di Marotta e Ausilio.

L’Inter ha bisogno di cedere se vuole comprare e vendere solamente Brozovic non basta per finanziare tutti i colpi in entrata di cui ha bisogno la squadra. Ecco perché, come fa notare la Gazzetta dello Sport, Ausilio è ad Ibiza per trattare Andre Onana col Manchester United; i Red Devils potrebbero perdere a zero De Gea e vorrebbero sostituirlo col camerunese.

Andre Onana

I nerazzurri chiedono più di 50 milioni di euro; il Manchester spinge su indicazione del tecnico Ten Hag che aveva allenato Onana all’Ajax. Il portiere resterebbe a Milano ma non disdegnerebbe certo un trasferimento in Inghilterra condito con un aumento significativo dell’ingaggio.

L’articolo Il Manchester United insiste per Onana, possibile chiusura in tempi rapidi proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG