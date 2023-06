Criscitiello sulla situazione in casa Inter per quanto concerne Onana e il suo possibile erede tra i pali nerazzurri

Michele Criscitiello su Sportitalia ha fatto il punto sul calciomercato dell’Inter, in particolar modo sulla situazione Onana (e sull’affare Vicario sfumato).

LE PAROLE – «L’Inter deve trovare un sostituto. Vicario è sfumato ormai, non è facile trovare un portiere in questo momento. che fa ripartire l’azione direttamente dall’area di rigore. L’Inter pensa al portiere del Valencia, ma anche lui con i piedi non rende come il camerunense».

