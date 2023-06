Le parole dell’ex centrocampista dell’Inter Andrea Pirlo sulla sua nuova avventura sulla panchina della Sampdoria

L’ex centrocampista dell’Inter Andrea Pirlo ha parlato in conferenza stampa della sua nuova avventura alla Sampdoria.

LE PAROLE – «Stiamo lavorando per costruire una squadra competitiva. Daremo il 100% e lotteremo sino alla fine per riportare il club dove merita. Faremo perno su un progetto sostenibile nel medio-lungo termine fondato sul lavoro quotidiano. Giovani? Si ripartirà da un progetto sostenibile per la società. Da un mix fra giocatori giovani e meno. Il progetto sarà sostenibile nel tempo, bisogna avere fiducia ma allo stesso tempo lavorare. I giocatori di qualità fanno bene (ECCO LA CONFERENZA STAMPA COMPLETA).

L’articolo Ex Inter, Pirlo: «Grande onore allenare la Sampdoria» proviene da Inter News 24.

