L’esperto di mercato Alfredo Pedullà ha ricostruito le tappe salienti della trattativa a tre tra Milan, Inter e Marcus Thuram.

Alfredo Pedullà su Sportitalia commenta la trattativa che ha portato Marcus Thuram a scegliere l’Inter piuttosto che il Milan. “Il Milan per Thuram si è illuso che l’uscita di scena del Paris Saint-Germain fosse l’anticamera dalla svolta. Moncada ha atteso una telefonata come se fosse scritto nel libro del destino. Marcus Thuram stava flirtando con Marotta e Ausilio, gli ha detto sì senza troppi giri di parole. Probabilmente ha fatto valutazioni tattiche, ha pensato al flirt con Lautaro Martinez, alla possibilità di trovare anche Lukaku”.

Marcus Thuram

“Forse anche al fatto che il destino aveva deciso così, due anni fa l’Inter lo stava trattando e mancavano due anni alla scadenza del contratto. Il Borussia Monchengladbach faceva resistenza, poi l’infortunio e la necessità di andare su Correa. L’Inter ha fatto in poche ore quanto il Milan non ha fatto in diverse settimane, non è una critica ma una constatazione. E adesso non si può dire che, siccome non l’ho preso io piuttosto è andato da lui, stiamo parlando di un attaccante non all’altezza. Thuram a parametro zero è un ottimo colpo eccome se lo è. L’Inter ha aggiunto uno specialista senza spendere per il cartellino, in un reparto abbastanza sguarnito per l’addio a Dzeko e considerati i punti di domanda – per un motivo o per un altro – relativi a Lukaku con contorno di Correa“.

