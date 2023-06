Non solo il Real Madrid sulle tracce di Kylian Mbappé: Dall’Inghilterra c’è l’inserimento sia del Liverpool che del Manchester United

Kylian Mbappé sembra ormai deciso a lasciare il PSG: che sia quest’estate o la prossima a parametro zero, il francese lascerà Parigi. Il Real Madrid la probabile destinazione, ma in Inghilterra non sono d’accordo.

Secondo quanto riportato dal tabloid britannico The Sun, anche il Liverpool e il Manchester United sono sulle tracce del fuoriclasse. In particolare i Red Devils, in caso di cambio di proprietà.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG