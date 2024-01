La Premier League lamenta il “furto” di Jude Bellingham. Uno che, però, sta dimostrando di stare più che bene al Real

La sconfitta di ieri sera dell’Atletico Madrid dopo 6 vittorie consecutive in campionato fa sorridere i cugini del Real, che vedono arrestarsi l’operazione rimonta di Diego Simeone. Dopo la vittoria nel Clasico, oggi Ancelotti se la vede al Bernabeu con il Rayo Vallecano (ore 21), ma il tema della giornata – o più propriamente dell’anno – riguarda il protagonista per l’appunto di Barcellona-Real Madrid e, più in generale, di tutta questa prima parte della stagione: Jude Bellingham. É lui, non la partita che potrà rafforzare il primato blanco sulla Liga, a occupare oggi la prima pagina di Marca. Titolo: «Il furto del secolo alla Premier League». Con la specificazione: «Il Real Madrid ha preso un biglietto vincente che sta meravigliando il mondo del calcio».

Il pezzo, firmato da Joel Del Rio, parte da quando Jude Bellingham fece la sua apparizione a 16 anni nel Birmigham e uno scout di una squadra inglese, di cui non si fa il nome, rimane abbagliato dal «potenziale enorme del ragazzo». E si dichiara convinto che tra 18 mesi debba assolutamente per il club per cui lavora (indizio facile: i due Manchester o l’Arsenal, seguendo un disegno che il giornale pubblica sul sito, in cui si vede uno zaino col logo della Premier League e quello delle tre superpotenze britanniche). Marca offre il seguente ritratto del campione ed è impossibile non essere d’accordo: «Il 5 ha sorpreso tutti e tutti con la sua enorme capacità di gol e la spettacolare capacità di leadership a soli 20 anni grazie alla sua travolgente personalità. La sua potenza fisica, la sua capacità di rompere le linee palla al piede, il suo straordinario talento e qualità nell’ultimo tratto di campo, erano attributi che iniziarono a essere scoperti nel 2019. Gli ingredienti per un piatto gourmet si sono riuniti molto facilmente e il Real Madrid non ha esitato a pagare 103 milioni di euro fissi più 30 milioni variabili per i suoi servizi. Un biglietto vincente che i blancos hanno rubato alla Premier League», destinazione più che logica per il miglior giocatore della nazionale inglese. «Jude ha accettato l’offerta del club bianconero per un contratto di sei anni con uno stipendio da 20 milioni lordi a stagione. In parole povere, l’inglese guadagna quasi 11 milioni di euro netti all’anno al Real Madrid, uno stipendio che non è nemmeno il più alto della rosa. «Il Madrid non paga in soldi, paga in gloria», ha spiegato Jorge Valdano. Guadagna molto bene, questo è evidente, ma nella decisione di Jude non sono stati importanti i soldi… perché se così fosse avrebbe accettato alcune offerte delle squadre inglesi». C’è qualcosa che in Spagna soddisfa totalmente Bellingham e lo ha espresso chiaramente di recente: «Essere al Real Madrid mi ha fatto migliorare». Stando così le cose, l’articolo si conclude con una forte convinzione: «Allo stato attuale, le pretendenti della Premier League dovranno aspettare molto tempo prima di avere la possibilità di convincerlo a lasciare la capitale spagnola».

