I giallorossi puntano un difensore svincolato in passato proposto ai nerazzurri; si valuta anche un centrocampista olandese.

La Roma non vuole assolutamente fermarsi a Paulo Dybala e pensa già ai prossimi colpi in entrata. Secondo Sky Sport i giallorossi stanno muovendo passi concreti per lo svincolato Dan-Axel Zagadou, difensore centrale a cui il Borussia Dortmund non ha offerto il rinnovo.

Qualche settimana fa il suo agente lo ha offerto all’Inter che non si dimostrò così convinta, ora su di lui ci sono Monaco e West Ham ma i capitolini vogliono anticipare tutti con una proposta contrattuale. La Roma cerca di capire anche se ci sono le possibilità di acquistare Georginio Wijnaldum: il centrocampista rappresenterebbe un colpo che infiammerebbe una tazza già scaldata da Paulo Dybala. L’olandese è in uscita dal Paris Saint Germain ma ha un ingaggio altissimo.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG