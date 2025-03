Il Milan ad Allegri, una scelta che non lascia dubbi

L’ultima suggestione che arriva per la panchina del Milan porta dritto a Massimiliano Allegri.

Non può che definirsi deludente questa stagione per il Milan. Si è vero che siamo ancora a marzo e mancano parecchie partite alla conclusione, ma è anche vero che i risultati nel corso di questi mesi non sono stati per niente soddisfacenti. Questo, dopo l’esonero di Fonseca di qualche mese fa, porta a costanti dubbi nei confronti del suo sostituto Sergio Conceicao. Giusto in questi giorni si parlava di un possibile ritorno di Carlo Ancelotti sulla panchina dei rossoneri, ma è solo uno degli ultimi nomi associati al Diavolo.

Milan, gli obiettivi per questo finale

Il recap di quello che è stato è negativo. Una sola luce in mezzo al buio è rappresentata dalla vittoria della Supercoppa italiana, anche perché arrivata grazie alle vittorie su Juventus ed Inter. La delusione maggiore per ora è la Champions League, con l’uscita di scena ai playoff per mano del Feyenoord. Mentre la delusione più grande rischia di diventare il campionato di Serie A.

L’obiettivo, finché matematica non ci separi, è il quarto posto Champions League. Quasi impossibile per la Serie A riottenere i cinque posti anche quest’anno, con l’Inghilterra in fuga e la Spagna in seconda posizione che sta prendendo distacco. E le recenti delusioni europee, con tre eliminazioni su tre ai playoff, non hanno fatto di certo bene. Dunque, dicevamo, l’obiettivo resta la qualificazione alla prossima Champions League, altrimenti si deve arrivare più in alto possibile ma quantomeno in Europa. L’altro obiettivo sarebbe vincere la Coppa Italia, per chiudere l’anno almeno con due trofei portati a casa.

Milan, il futuro della panchina

Dopodiché ci sarà da pensare alla prossima stagione, che pare sempre più difficile possa essere con Sergio Conceicao in panchina. Sono molti i nomi che si sono avvicendati in queste settimane, ma calciomercato.it ha lanciato un sondaggio sul suo profilo x ufficiale per provare a capire la volontà dei tifosi. I tifosi hanno scelto Massimiliano Allegri, con ben il 38% dei voti. Il 32% dei votanti ha scelto l’attuale tecnico del Napoli Antonio Conte. In terza posizione Maurizio Sarri con il 20% ed infine Gasperini con il 10% dei voti.

