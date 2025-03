Ultim’ora Milan: tifosi in pensiero per Rafa Leao

Non c’è fine al peggio.

Il Milan sta vivendo forse uno dei peggiori momenti della sua storia recente. La squadra si allena con un mister separato in casa del quale già si conosce il sostituto. La dirigenza litiga su chi sia il più autorevole e in tutto ciò Cardinale tace. Sembra che qualcosa stia bollendo in pentola, ma non si capisce bene cosa. E intanto Leao potrebbe partire…

Fuori tutti a giugno?

A giugno si prevede una vera rivoluzione in rosa, Felix non sarà riscattato, Theo è sulla lista dei partenti sulla quale ci sarebbero pure Maignan e Leao. Per il terzino ex Real ci sarebbero in pole Juventus e Manchester city, Maignan interessa molto in Premier e Leao ha sempre il suo storico estimatore: il Barcellona.

Leao-Barça, si può fare?

Non è un segreto che il Barcellona abbia una grande considerazione per le doti tecniche di Rafael Leao. I blaugrana seguono il portoghese da parecchio tempo e questa estate potrebbero intavolare finalmente una trattativa. Una cosa che il Barcellona deve considerare è la sua forte crisi economica, che va avanti da un po’ di tempo ormai. Leao ha una clausola di 175 milioni e il Milan per meno di 100 non si siederà nemmeno al tavolo della trattativa. Immaginare un Milan senza Leao è molto difficile, ma ad oggi i blaugrana non possono essere una minaccia.

