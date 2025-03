La Premier chiama Leao: spunta l’Ipotesi di uno scambio con una big

Rafael Leao entra a sorpresa nel bel mezzo del mercato, la Premier League chiama e di mezzo c’è uno scambio con una big inglese.

In questo momento l’attenzione di tutto il Milan, dalla dirigenza ai calciatori, passando per staff e magazzinieri, deve essere sul campo. Le partite che mancano alla fine non sono ancora poche e tutto può succedere, almeno fin quando non sarà la matematica a condannare i rossoneri. Nel frattempo bisognerà convivere con le voci che girano intorno a zona Milan, per esempio i continui dubbi circa il futuro della panchina. Ma, una squadra come il Milan, deve tenere un occhio vigile sempre in sede di calciomercato.

Milan, il punto della situazione

La stagione può già ritenersi in qualche modo fallimentare, anche se non conclusa. Si è vero che, mal che vada, un trofeo i rossoneri lo hanno portato a casa, ovvero la Supercoppa italiana; ma è anche vero che nelle altre principali competizioni le cose non stiano andando altrettanto bene.

In Champions League il Feyenoord è stato fatale ai playoff, eliminando il Milan appena dopo la nuova fase a girone unico. In Serie A qualche tentennamento di troppo ha portato il Milan ad allontanarsi progressivamente dal quarto posto con in palio la Champions League, che doveva essere l’obiettivo minimo di questo campionato. In Coppa Italia, invece, tutto è ancora da scrivere. Ad aprile andrà in scena la doppia semifinale con l’Inter, che vale più di metà trofeo.

Milan, occhio al calciomercato

Tutto questo deve essere accompagnato dal continuo vigilare in sede di calciomercato. In particolare c’è una nuova pista che potrebbe attivarsi, quella relativa al futuro di Rafael Leao. Stando a quanto riportato da El Nacional, il Liverpool si starebbe iniziando a preparare per la dipartita di Salah, e come sostituto avrebbe messo nel mirino Rafael Leao. Il portoghese ha il contratto in scadenza il 30 giugno del 2028 ed una clausola rescissoria di 175 milioni di euro. Ovviamente impossibile ricavare quella cifra dalla sua eventuale cessione, ma intorno ai 90 milioni di euro Leao potrebbe salutare davvero i rossoneri.

