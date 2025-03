Il Milan sempre più in confusione, ma può arrivare il crack a giugno dai baugrana.

Mentre a Milanello c’è un clima surreale nel quale non si capisce chi arriverà in panchina la società lavora per giugno. Vista la stagione fallimentare ormai non resta altro che ricostruire sperando che il prossimo anno vada meglio. Per questo bisognerebbe cercare di trovare un DS il prima possibile, mentre dalle parole di Furlani sembra che la società non abbia fretta.

Paratici o Tare, il nuovo DS serve subito

C’è poco da dire, nella società del Milan regna la confusione e sembra che non ci sia nemmeno una gerarchia. Tra Moncada, Furlani e Ibra non si capisce chi è che prenda le decisioni e nel dubbio si dice che le prendono tutti e tre. Serve un uomo di esperienza che riesca a rimettere in ordine questa dirigenza allo sbando. Sarà uno tra Paratici e Tare, ma il Direttore Sportivo serve ora. Anche se Ibrahimovic…

Ferran Torres può finire al Milan

Il Barcellona sta vivendo una situazione finanziaria davvero difficile. Tanto che quest’estate potrebbe pensare di cedere molti giocatori. Uno che partirà sicuramente è Ferran Torres. Lo spagnolo viene valutato dalla società 40 milioni ed è seguito da Tottenham e Arsenal. Nonostante gli interessamenti londinesi c’è una squadra che da mesi dialoga col giocatore ed è in vantaggio: il Napoli. Se il Milan vuole assicurarsi Torres dovrà battere la concorrenza dei partenopei.

Leggi l’articolo completo Milan, possibile supercolpo dal Barcellona. Ma è sfida aperta a una big di Serie A, su Notizie Milan.