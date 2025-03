Il Milan ha deciso: si cambia subito! Avanzano due candidature, ufficiale a giorni

In arrivo la prima grande decisione del Milan in vista della prossima stagione, l’ufficialità potrebbe arrivare addirittura a giorni.

Il Milan naviga in acque poco tranquille in questa fase della stagione, su più fronti. Se le prestazioni in campo ultimamente sono state una continua delusione, anche alcuni casi legati ai singoli preoccupano. Il dubbio più grande rimane quello legato al futuro della panchina, adesso una suggestione porta direttamente ad uno dei top allenatori mondiali ed ex rossonero. Poi ci saranno da chiarire le questioni legate ai singoli calciatori ed al loro futuro. Senza mai perdere di vista il campo e gli obiettivi rimasti in stagione.

Milan, continua il toto allenatore

Lo abbiamo visto con il Napoli la scorsa stagione. Dopo la vittoria del titolo, i campani hanno cambiato guida tecnica, modificando solo di un tassello la rosa della precedente stagione, risultato? Pessimo campionato e fuori da tutte le coppe. Il Milan, chiuso il ciclo Pioli, aveva deciso di ripartire da Fonseca. Le cose con il portoghese sappiamo benissimo come sono andate, quindi è stato chiamato un suo connazionale, Conceicao.

Stessa cosa successa al Napoli della passata stagione, che ha cambiato diversi tecnici nel corso della stagione. Il cambiamento a stagione in corso è sicuramente sinonimo di fallimento. Ed è quello che rischia il Milan, la fine della stagione sta arrivando dietro l’angolo ed i rossoneri appaiono impreparati. Forse è meglio iniziare a costruire in vista del prossimo anno, per non ripetere gli stessi errori.

Milan, la rifondazione parte dal nuovo direttore sportivo

La rifondazione deve necessariamente ripartire dalla dirigenza. Avere una società forte e solida alle spalle è il primo tassello per costruire una stagione di successi. Ed in modo particolare continua la caccia al nuovo direttore sportivo. Antonio D’Ottavio ha salutato a dicembre, ma in casa Milan non si è visto ancora nessun sostituto.

Stando alle ultime indiscrezioni, sono due i nomi in cima alla lista, che si stanno giocando il posto: Fabio Paratici ed Igli Tare. Entrambi conoscono bene il campionato ed hanno avuto sfide importanti all’interno della Serie A. Siamo ormai entrati nel mese di marzo e la decisione va presa a breve, forse prima del previsto.

