Galliani in pressing sul Milan: lo vuole assolutamente al Monza, trattativa in corso

In molti pronti a lasciare il Milan.

Nei giorni scorsi è stato licenziato Pier Donato Vercellone e da qui a giungo molti, come lui, dovranno fare le valigie. Da mesi a questa part ormai si sente odore di rivoluzione a Milanello sia in campo sia fuori. Tanti i big che potrebbero partire, non molte le idee per le entrate e ancora meno per chi scegliere come direttore sportivo, con Furlani che ha dichiarato prima della partita con la Lazio “Non abbiamo ancora deciso“. E intanto Galliani bussa alla porta del Milan.

Il nuovo DS avrà carta bianca per il mercato?

La ricerca ad un nuovo DS sembra ancora molto lontana dalla sua conclusione. Nei giorni scorsi sembrava che dopo l’uscita di scena di Berta gli unici due profili in corsa fossero Tare e Paratici, con il primo che si porterebbe dietro Nuno Tavares e Zaccagni, mentre il secondo riporterebbe a Milano il suo amico e fedelissimo alla Juve Max Allegri. La società deve scegliere però, e il prima possibile. L’approdo di Andrea Berta in rossonero è saltato unicamente per la troppa attesa dei rossoneri. E intanto Galliani preme…

Galliani vuole Zeroli a Monza

Attualmente Kevin Zeroli è in prestito alla società brianzola e farà ritorno a giugno. Adriano Galliani però lo vorrebbe nel suo Monza per provare una immediata risalita in A, dato che la retrocessione dei biancorossi sembra ormai cosa certa. Il Milan a questo punto deve decidere: i rossoneri hanno un accordo verbale con il Genoa per la prossima stagione, ma è meglio darlo in prestito in Serie B in una squadra che già conosce o continuare a farlo giocare in A ma in una nuova squadra? ai posteri l’ardua sentenza.

