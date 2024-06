I rossoneri stanno trovando grosse difficoltà per arrivare a Zirkzee, questo potrebbe costringere i dirigenti a rivedere i propri obiettivi.

Gli incontri ravvicinati tra Lukaku ed il Milan, un tempo avversari sui campi della Serie A, potrebbero presto trasformarsi in un’alleanza nello spogliatoio rossonero.

Cambiamento radicale

Il club milanese sembra intenzionato a invogliare l’ex Inter a vestire la maglia del Milan, modificando così la propria strategia di investimento sui giovani talenti, come fa notare la Gazzetta dello Sport. Romelu Lukaku, all’età di 31 anni, vanta un curriculum notevole con esperienze in Belgio, Italia e Inghilterra, e sembra essere il candidato ideale per il ruolo, nonostante la deviazione dalla politica societaria che vede il club investire solamente in giocatori giovani che possono accrescere il proprio valore (e magari essere rivenduti).

Romelu Lukaku

Gli scenari

Il Milan sta valutando la possibilità di accogliere Lukaku in prestito. La trattativa con il Chelsea, squadra attualmente detentrice del cartellino, potrebbe beneficiare di rapporti positivi pregressi tra i due club. Nonostante l’impegno economico non sia trascurabile, considerando lo stipendio dell’attaccante. L’attaccante è alla ricerca di una nuova opportunità per dimostrare il suo valore sul campo: il club londinese non vuole tenerlo ma al momento è piuttosto restio a concederlo in prestito. L’ex Inter e Roma è attualmente impegnato con il Belgio e quindi non è ancora disponibile per negoziare direttamente. L’attaccante vuole tornare a essere al centro dell’azione ed il Milan, cosciente delle sue qualità e della sua esperienza, è pronto a offrirgli la chance di diventare nuovamente protagonista.

