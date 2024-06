L’attaccante esterno portoghese a meno di stravolgimenti al momento improbabili dovrebbe continuare ad indossare la maglia rossonera.

In quest’ultimo periodo, uno dei nomi più chiacchierati è indubbiamente quello di Rafa Leao, l’attaccante del Milan che, nonostante prestazioni sotto le aspettative all’Europeo, continua a ricevere attenzioni speciali, soprattutto dalla lontana Arabia Saudita. Il club dell’Al-Hilal, guidato dall’allenatore Jorge Jesus, figura tra i principali ammiratori del talento portoghese.

La proposta

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’Al-Hilal avrebbe avanzato un’offerta estremamente generosa per assicurarsi le prestazioni del portoghese: si parla di 100 milioni di euro diretti nelle casse del Milan, con un considerevole ingaggio per il giocatore, precisamente 20 milioni di euro all’anno. Un emissario del club saudita avrebbe presentato questa proposta direttamente ad Antonio Leao, padre e rappresentante del calciatore.

Rafael Leão

Leao e il Milan: un legame forte

Nonostante la ricca offerta, la posizione di Rafa Leao e del Milan appare chiara e ferma. Il club italiano e il calciatore hanno mostrato una sincera volontà di continuare il loro percorso insieme, ponendo delle condizioni ben precise per un’eventuale cessione. I rossoneri sarebbero disposti a lasciar partire la propria stella solo di fronte al pagamento della clausola rescissoria fissata a 175 milioni di euro, una cifra ben superiore a quella proposta dall’Al-Hilal. Dal canto suo, Leao ha espresso una preferenza netta per la permanenza in Europa, dando priorità alla sua carriera nel calcio che più conta a livello internazionale.

