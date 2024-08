Il giornalista Franco Ordine analizza il brutto momento dei rossoneri ed esprime il suo parere su un eventuale sostituto dell’attuale allenatore.

Nel cuore dell’attuale dibattito sportivo italiano sorge una questione che tiene banco nei circoli calcistici e nei dibattiti fra appassionati del pallone: il futuro della panchina del Milan. L’intervento di Franco Ordine, giornalista di lungo corso, durante la trasmissione Pressing, ha sollevato riflessioni e analisi sulla gestione tecnica della squadra rossonera, apportando spunti su possibili scenari futuri.

Le perplessità sull’ex Juve

Massimiliano Allegri sembrerebbe non rientrare nei piani del Milan per il prossimo futuro. Secondo Ordine, l’allenatore toscano, nonostante la sua indiscutibile competenza, non è visto con favore all’interno degli uffici di Casa Milan. Questa “allergia”, come l’ha definita lo stesso Ordine, lascia presagire che la ricerca dell’eventuale successore di Fonseca potrebbe orientarsi in direzioni diverse, esplorando forse strade meno battute o profili tecnici innovativi, in grado di introdurre nuove dinamiche e filosofie di gioco.

Paulo Fonseca

Il dibattito su Fonseca

La posizione di Paulo Fonseca, attuale allenatore del Diavolo, continua a essere oggetto di discussione. La sua scelta iniziale era stata accolta da Ordine con una certa dose di scetticismo, ma con il passare del tempo, la necessità di valutare il suo operato è diventata preminente. L’interrogativo principale riguarda l’efficacia della sua metodologia e della sua visione di gioco: esiste una consonanza reale tra le sue idee e l’apprendimento dei suoi giocatori? Ulteriore punto di riflessione concerne la consapevolezza da parte di Fonseca degli eventuali errori commessi e della loro correzione.

L’ipotesi Pioli

Si passa poi a discutere di un possibile e clamoroso ritorno di Stefano Pioli, già seduto sulla panchina del Milan in passato. L’eventualità del suo ritorno è considerata da alcuni come una possibilità, sebbene implicherebbe ammettere una falla critica nelle scelte precedenti del club.

La situazione

Il Milan, comunque al di là di queste speculazioni, resta concentrato sul presente e si augura che Fonseca riesca a correggere gli errori facendo cadere tutte le voci riguardanti un suo esonero: la società al momento non pensa minimamente ad un cambio in panchina.

