I rossoneri si sono convinti che sarebbe meglio acquistare un nuovo vice-Morata e potrebbero chiudere l’operazione anche senza nessuna cessione.

Il Milan e la Roma sono al centro delle attenzioni in questi ultimi giorni di mercato. Una delle trattative più chiacchierate riguarda uno scambio di calciatori che potrebbe vedere protagonisti Alexis Saelemaekers e Tammy Abraham, con un conguaglio finanziario che penderebbe a favore della squadra capitolina.

Una trattativa complessa

Secondo Sky Sport la trattativa si è riaccesa ieri e sta continuando stamattina: il Milan oltre al cartellino del belga offrirebbe anche circa 7 milioni di euro ai giallorossi per assicurarsi l’attaccante inglese. Il Milan, tuttavia, si trova a dover gestire anche il futuro di Jovic: i rossoneri vorrebbero cederlo ma al momento non si registrano offerte per il serbo.

Alexis Saelemaekers

Altri movimenti di mercato dei rossoneri

Nel frattempo, il Milan non rimane immobile su altri fronti, avendo già concretizzato l’acquisto di Vos dall’Ajax per una cifra di base di 3 milioni più bonus. Questo dimostra la volontà del club di investire non solo in talenti già affermati, ma anche in prospetti futuri che possano crescere nel vivaio rossonero. Inoltre, le due società si stanno sfidando anche per Manu Koné del Borussia Mönchengladbach. I rossoneri sono alle prese anche con la situazione di Bennacer e dalle sue potenziali offerte dall’Arabia: solo se parte l’algerino il Milan potrà sferrare l’assalto per Manu Koné.

