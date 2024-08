I rossoneri vogliono chiudere il mercato in bellezza per poi pensare a come risalire la china in campionato dopo una partenza ad handicap.

In un periodo di vivace attività di mercato, il nome di Manu Koné, centrocampista francese del Borussia Mönchengladbach, emerge come uno dei protagonisti principali in una trattativa che potrebbe vederlo presto vestire la maglia del Milan.

L’accordo

La Serie A potrebbe presto accogliere un nuovo talento francese tra le sue fila. Manu Koné, giovane mediano del Borussia Mönchengladbach, sembra essere vicinissimo a un trasferimento al Milan. Il dialogo tra il giocatore e il club rossonero è giunto a buon punto, indicando una sintonia perfetta su quello che potrà essere il futuro sportivo del centrocampista. Secondo quanto riportato da Sky Sport Germania i rossoneri hanno l’accordo col giocatore per il contratto che dovrà firmare nel caso anche la trattativa col club tedesco vada a buon fine.

Geoffrey Moncada

La versione dei tedeschi

Il Borussia Mönchengladbach, tramite il suo direttore sportivo Roland Virkus, ha lasciato intendere la volontà del giocatore di cambiare aria. Koné ha manifestato questa intenzione in modo chiaro, portando la dirigenza a valutare le proposte in arrivo. Nonostante il desiderio del giocatore, il club tedesco non ha ancora ufficializzato alcuna trattativa in corso, sottolineando che le conversazioni con il Milan non hanno ancora portato a un accordo definitivo.

Le cifre

Si stima che la richiesta del Borussia Mönchengladbach per Manu Koné possa partire da una base di 20 milioni di euro. Il Milan, conscio della qualità e del potenziale del giovane francese, sembra essere pronto a investire una somma considerevole per garantirsi le sue prestazioni. In Italia però si pensa che l’affare sia legato alla possibile cessione di Ismael Bennacer.

