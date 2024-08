Dalla Spagna sono convinti che i catalani non hanno ancora accantonato l’idea di acquistare il numero 10 rossonero.

Il calciomercato è giunto nelle sue fasi decisive e il Milan sulla carta dovrebbe non vivere grossi scossoni. C’è però ancora chi parla del vivo interesse manifestato dal Barcellona per Rafael Leao.

L’insistenza dei catalani

Il Barcellona, secondo Mundo Deportivo, pensa ancora al portoghese soprattutto per il fatto di non essere riusciti ad acquistare quello che era il loro primo obiettivo, Nico Williams dell’Athletic Bilbao; quest’ultimo, dopo una lunga corte, ha preferito restare fedele al suo club di sempre. Di fronte a questo scenario, il Barcellona ha dovuto rivolgere la sua attenzione altrove, fissando il suo sguardo su Leao. Nonostante le difficoltà evidenziate nell’ultima fase del calciomercato, la squadra catalana sembra intenzionata a non arrendersi facilmente.

Rafael Leao

La posizione del Milan

Da parte sua, il Milan non sembra propenso a lasciar partire uno dei suoi giocatori più rappresentativi. Il club milanese ha già espresso chiaramente la propria volontà di tenerlo in organico. Concretizzare un trasferimento di questa portata si sta rivelando una sfida notevole, specialmente considerando le restrizioni temporali imposte dalla finestra di calciomercato e le non ideali condizioni finanziarie del Barcellona. I catalani infatti per questo motivo hanno provato senza successo anche a prendere Chiesa dalla Juventus, mentre per tesserare Dani Olmo c’è voluto molto tempo. Immaginare che Leao ora possa andare al Barcellona risulta molto difficile.

