Il rossonero è uno dei protagonisti di questo avvio di stagione del Milan. La società avrebbe già avviato i primi contatti per il rinnovo.

In un periodo cruciale per le ambizioni stagionali del Milan, la società rossonera si muove non solo sul campo ma anche fuori, facendo manovre strategiche per consolidare il proprio organico.

Al centro dell’attenzione c’è il recente interesse del club per il prolungamento del contratto di un giocatore che, in breve tempo, è diventato fondamentale per la squadra. Prima scelta di Fonseca e ora anche da parte della società.

Il nuovo Milan di Fonseca

Dopo un avvio di stagione non pienamente convincente, il Milan si ritrova già a dover recuperare un divario di cinque punti dal Napoli, capolista della Serie A. La squadra, guidata da Paulo Fonseca, oscilla tra prestazioni solide e momenti di incertezza, creando preoccupazioni tra i tifosi e stimolando discussioni sulle scelte tattiche e sul potenziale del roster a disposizione. Nel tentativo di ridurre lo scarto e di lottare per il vertice della classifica, il club guarda con attenzione al prossimo mercato, consapevole che rinforzi adeguati potrebbero fare la differenza nella lunga corsa al titolo.

Un giocatore d’oro per il Milan

Arrivato appena un anno fa dall’AZ Alkmaar per una cifra intorno ai 20 milioni, Tijjani Reijnders non ha impiegato molto per dimostrare il suo valore. Con prestazioni che hanno contribuito significativamente ai successi della squadra, compresa una doppietta decisiva in Champions League contro il Club Brugge, Reijnders ha visto il suo valore di mercato triplicare. Oggi, nonostante le richieste di informazioni da parte di altri club, il Milan tiene saldo il giocatore, stabilendo la sua valutazione minima a 60 milioni di euro. La dirigenza del Milan, consapevole del talento e dell’importanza di Reijnders all’interno del progetto tecnico, ha avviato i primi contatti per discutere di un rinnovo contrattuale. L’intenzione è quella di adeguare l’ingaggio del giocatore a quello dei top player della rosa, pur mantenendo un atteggiamento di calma nelle trattative. Il contratto attuale dello olandese scade a giugno 2027, con un salario che non supera i 2 milioni, cifra che il Milan è pronto a rivedere al rialzo per riconoscerne il contributo fondamentale.

Tijjani Reijnders

Focus sulle priorità e gestione della rosa

Mentre il futuro contrattuale di Reijnders è una questione aperta, il Milan non tralascia altre priorità. La dirigenza si concentra attualmente su altri dossier importanti, tra cui il portiere Mike Maignan e Matteo Gabbia, segno di un’attenta pianificazione sia sul breve che sul lungo periodo. Un’altra situazione da monitorare attentamente è quella legata a Theo Hernandez, per cui sono necessarie definizioni future.

