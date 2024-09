Quanto accaduto ieri all’Olimpico è un fatto molto grave che evidenzia come il nuovo allenatore rossonero non abbia attecchito con Leao e Theo.

Il Milan ha cominciato malissimo la stagione ed il 2-2 contro la Lazio di ieri lo conferma; oltre e forse anche più del risultato preoccupa la controversa condotta di due dei suoi elementi più importanti, Rafael Leao e Theo Hernandez.

L’episodio

Nel secondo tempo al momento del cooling break i due giocatori hanno scelto di isolarsi dal resto della squadra in una mossa che è stata interpretata come un evidente segno di discordia interna. Tammy Abraham, in quanto ultimo acquisto forse meno conscio delle tensioni del gruppo, ha cercato invano di richiamarli all’ordine, rimanendo però ignorato. Il fatto ha immediatamente alimentato numerosi dibattiti e speculazioni sull’unità dello spogliatoio rossonero.

Theo Hernandez

Il tentativo di minimizzare

Al termine della partita, le dichiarazioni congiunte di Theo Hernandez e dell’allenatore Paulo Fonseca hanno cercato di calmare le acque, sostenendo che non esistesse una vera e propria spaccatura all’interno della squadra. Tuttavia, le immagini dell’accaduto si erano già impresse nell’opinione pubblica, lasciando intravedere una situazione potenzialmente critica all’interno del collettivo milanista.

La gestione della crisi

Oltre ai problemi sul campo, evidenziati da una difesa che fatica a mantenere la porta inviolata, la questione solleva interrogativi su come il Milan debba gestire le sue stelle e le gerarchie interne. L’esclusione di due calciatori di primo piano come Leao e Hernandez, dopo sole due giornate di campionato, manda un messaggio chiaro non solo ai diretti interessati ma all’intero gruppo. In questa fase delicata, come evidenzia la Gazzetta dello Sport, la società e figure carismatiche quali Zlatan Ibrahimovic giocano un ruolo fondamentale nel tentativo di ricucire lo strappo e ritrovare una solida coesione di squadra.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG