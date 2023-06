L’ex capitano dell’Inter, Mauro Icardi, è finito sul mirino del Milan per l’attacco: contatto fra Furlani e l’agente del calciatore

Come riportato da Andrea Longoni di TeleLombardia, nelle ultime ore ci sarebbe stato un nuovo contatto tra il Milan e l’entourage di Mauro Icardi, ex capitano dell’Inter.

Il centravanti si era proposto ai rossoneri già nel bel mezzo della trattativa per Thuram, con il Diavolo che aveva messo in standby la pista proprio perché concentrata sull’attaccante francese. Sfumata la trattativa, con Thuram che ha scelto l’Inter, Icardi è tornato ad essere un nome concreto per l’attacco della prossima stagione. Seguiranno sviluppi.

L’articolo Il Milan fa sul serio per Icardi, contatti tra le parti: la situazione proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG