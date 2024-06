I rossoneri di fatto hanno superato l’offerta contrattuale fatta al francese dalla sua squadra attuale.

Il 30 giugno scadono i contratti di diversi calciatori che dal giorno successivo possono cambiare squadra a parametro zero: uno dei nomi più illustri è Adrien Rabiot.

Il duello

La Juventus, con le manovre del suo direttore sportivo Giuntoli, sta da tempo cercando di convincerlo a prolungare il suo soggiorno a Torino. Nonostante gli sforzi, il calciatore sembra esitare, alimentando dubbi sulle sue intenzioni future. In questo contesto di incertezza, il Milan emerge come un’alternativa. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il club rossonero avrebbe offerto un contratto di 7.5 milioni per 3 stagioni, mentre la Juventus offriva alle stesse cifre un biennale con opzione per il terzo anno.

Geoffrey Moncada

Gli scenari

Nel frattempo, il centrocampista e il suo entourage adottano una tattica di attesa, condizionata anche dall’impegno del giocatore con la nazionale francese all’Europeo. La concentrazione di Rabiot è al momento rivolta prevalentemente alla sua nazionale e probabilmente la sua decisione arriverà a competizione conclusa. Difficile però che non ascolti le sirene del mercato: ieri Deschamps ha permesso ai giocatori di incontrare i familiari e quindi potrebbe essere che Rabiot abbia fatto il punto con la madre-agente.

Il rischio dei rossoneri

Il Milan sicuramente avrà pensato alle conseguenze di questa proposta molto ricca: solo Leao guadagna cifre simili attualmente, è possibile che molti big chiedano molti più soldi per rinnovare i contratti coi rossoneri se effettivamente Rabiot dovesse accettare la proposta di Moncada e soci.

