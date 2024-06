I rossoneri ed i Red Devils stanno facendo i conti con l’intransigenza dell’agente dell’attaccante del Bologna e quindi studiano piani B.

Il Milan continua assiduamente a sondare il mercato alla ricerca di un nuovo numero 9 che possa raccogliere l’eredità di Olivier Giroud.

La situazione

L’obiettivo primario è sempre Joshua Zirkzee ma la dirigenza non si ferma e valuta attentamente anche altri candidati. I rossoneri hanno intenzione di pagare la clausola rescissoria presente nel contratto dell’olandese che ammonta a 40 milioni ma si sono fermati bruscamente di fronte alla richiesta di 15 milioni di euro di commissioni da parte del suo procuratore. Sono ormai settimane che non si registrano passi avanti nella trattativa, nella stessa situazione potrebbe trovarsi anche il Manchester United.

Joshua Zirkzee

L’alternativa

Secondo il Sun si fa sempre più concreto l’interesse per Dominic Calvert-Lewin, centravanti dell’Everton e della nazionale inglese (anche se non è stato convocato per gli Europei), che ha già dimostrato le sue qualità in Premier League. Il calciatore è finito nel mirino di grandi club, tra cui anche il Manchester United e il Newcastle. L’Everton, in cerca di liquidità per bilanciare i propri conti, considererebbe l’idea di lasciar partire Calvert-Lewin per una cifra attorno ai 40 milioni di sterline. Nell’ultima stagione, il giocatore ha giocato 38 partite in tutte le competizioni realizzando 8 goal e 3 assist. I rossoneri lavorano anche su Romelu Lukaku ed Armando Broja.

L’articolo Milan: nessun passo avanti per Zirkzee, si valuta una nuova alternativa inglese proviene da Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG