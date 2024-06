I rossoneri, oltre a lavorare agli acquisti in entrata e quindi soprattutto sul nuovo numero 9, devono trovare nuove destinazioni agli esuberi.

Il Milan si trova attualmente di fronte alla necessità di snellire la propria squadra, liberandosi di alcuni giocatori che non rientrano nei piani tecnici futuri. Tra questi, figura il nome di Fodé Ballo-Touré, terzino senegalese le cui prestazioni in rossonero non hanno quasi mai convinto.

Nell’ultima stagione il terzino sinistro è stato al Fulham in prestito ma non è riuscito a incantare né il pubblico né lo staff tecnico inglese. Ballo-Touré in tutta la stagione ha collezionato solamente 8 presenze in tutte le competizioni: ciò ha convinto naturalmente il club della Premier League a non esercitare il diritto di riscatto che era stato concordato l’anno scorso col Milan.

Di fronte alla certezza che Ballo-Touré non sia parte dei piani futuri del Milan, il club è impegnato a trovare una soluzione adeguata che permetta una separazione vantaggiosa per entrambe le parti. Emergono novità da una direzione inaspettata, con un interesse concreto proveniente dalla Championship, la seconda divisione del calcio inglese. Il Watford, squadra che ha chiuso la stagione in una tranquilla posizione di metà classifica, ha manifestato il proprio interesse per il terzino rossonero, come riporta Sky sport. Il franco-senegalese ha un contratto valido fino al 2025 e quindi può partire in prestito solo dopo aver rinnovato eventualmente col Milan; i rossoneri naturalmente sperano in un’offerta per il trasferimento a titolo definitivo.

