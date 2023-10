I nuovi acquisti del Milan stanno rendendo molto bene in questo avvio di campionato, in particolare in zona gol

Il Milan edizione 2023-24 è molto diverso in tante componenti rispetto a quello che la scorsa stagione non ha fatto bene in campionato – sarebbe stato fuori dalla grande Europa senza i punti di penalizzazione della Juve -, mentre in Europa ha fatto un gran percorso fino al “solito” brutto impatto nel derby. Tanti volti nuovi, molti dei quali stanno convincendo, su tutti l’olandese Rejnders e l’americano Pulisic, ancor più da considerare positivamente perché sono riusciti a superare momenti difficili. Hanno pertanto dimostrato di non essere fuochi di paglia e che quelle prime impressioni di effervescenza hanno trovato un loro seguito. A dimostrazione di quanto la campagna acquisti stia rendendo c’è, oltre al primo posto in classifica, la partecipazione diretta in molti dei gol fatti da parte di 3 giocatori.

PULISIC – Condivide con Olivier Giroud il titolo del tutto momentaneo di capocannoniere della squadra. Il numero è significativo: 4 gol in 8 gare. L’ex Chelsea sta riscoprendo una sua virtù nel farsi trovare pronto in area di rigore. Lo ha fatto col Toro, andando a chiudere un triangolo con Loftus-Cheek ed è stato puntuale nel capire cosa gli avrebbe regalato l’accelerazione di Leao in Milan-Lazio. Mano o non mano, infine, la rete di Marassi che è valsa l’allungo in classifica appartiene al repertorio di un centravanti.

OKAFOR – Per essere una risorsa aggiuntiva si sta comportando bene. Un gol alla Lazio e uno a Cagliari da attaccante che non inventa nulla, ma sa cogliere l’attimo.

LOFTUS-CHEEK – La conclusione indirizzata con enorme precisione all’angolino in Sardegna lascia intuire il potenziale nel tiro da fuori. Da non dimenticare l’inserimento in Roma-Milan, che ha determinato il calcio di rigore a favore dei suoi.

