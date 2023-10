L’amministratore delegato dell’Inter Beppe Marotta torna su alcune operazioni di mercato messe a segno questa estate.

Inevitabile non parlare anche dell’ultima sessione di mercato: ecco il Marotta-pensiero al Festival dello Sport. “Questa Inter è figlia di Istanbul, sono arrivati dodici nuovi giocatori e ci può essere qualche problema di amalgama, ma abbiamo portato profili vicini al modello di riferimento. Abbiamo creato poi uno zoccolo duro di italiani, stasera ci saranno sei interisti con l’Italia. Aver creato questa base facilita il compito per i nuovi di capire cosa vuol dire giocare nell’Inter e in Italia, dove puoi andare in difficoltà con squadre come il Sassuolo”.

Su un possibile ritorno di Onana

“Il futuro non riesco a percepirlo, ma nel calcio ci sta tutto. Però i cavalli di ritorno a volte hanno reso bene a volte meno. Sicuramente è stata un’esperienza importante per lui e per noi, non ultima l’operazione compiuta economicamente”.

Andre’ Onana

Il derby vinto su Thuram

“La decisione importante è quella del calciatore, è stato lui il protagonista decidendo di venire all’Inter nonostante altre offerte. Questo è significativo del fatto che il senso di appartenenza è decisivo: ha ponderato i valori, lo spazio in campo. Il ruolo del papà, poi, ha influito. Però come Thuram ci sono altri casi; l’Inter è tornata appetibile, abbiamo ricevuto tante proposte da tanti giocatori non solo italiani. Vuol dire che stiamo cercando di tornare l’Inter di una volta”.

L’operazione Frattesi

“Il vantaggio rappresentato da me è il buon rapporto con Carnevali. Ma la segnalazione è arrivata dall’area tecnica, poi ognuno mette a disposizione le proprie doti. Il giocatore si è messo a disposizione per venire all’Inter, la proprietà ha dato disco verde per l’investimento e abbiamo fatto quest’operazione. Sono tante le componenti, anche mogli e fidanzate”.

