I rossoneri dopo attente valutazioni parrebbe avrebbero deciso su quale profilo affondare il colpo.

Sono tantissimi i trequartisti monitorati dal Milan: si parte da Charles De Ketelaere e Noa Lang del Bruges si prosegue con Nicolò Zaniolo della Roma e si finisce con Giacomo Raspadori del Sassuolo. Se dall’Olanda ritengono l’abbia spuntata Lang, SportMediaset riferisce che Maldini e Massara sarebbero pronti all’assalto finale per De Ketelaere.

sede Milan

I due dirigenti in questo preciso momento per la verità stanno ultimando i dettagli per i loro rinnovi di contratto avallati anche dalla nuova proprietà. Sistemato ciò partirà l’offerta di 40 milioni al Bruges che avrà il sapore del prendere o lasciare perché i rossoneri non intendono partecipare ad aste.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG