Il futuro di Angel Di Maria non è ancora chiaro e probabilmente non lo sarà neanche nei prossimi giorni.

La Juventus aveva negli ultimi giorni raffreddato il proprio interesse per Angel Di Maria che sembrava diretto verso Barcellona. Tuttavia, come riporta SportMediaset, i problemi economici dei catalani starebbero facendo saltare l’operazione.

Arrivabene Nedved

L’argentino fa richieste ben precise, chiede uno stipendio importante ma il nodo principale è la durata del contratto: il Fideo vuole giocare solo un anno in Europa per tornare poi nel proprio paese. I bianconeri non sembrano convinti di offrire anche più di 7 milioni di stipendio per un giocatore che nella prossima stagione saluterà sicuramente: il club ha fretta di chiudere mentre Di Maria temporeggia.

