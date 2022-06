In fermento il calciomercato del Napoli che ha quasi chiuso con Leo Ostigard del Brighton. 5 milioni la cifra finale.

Il Napoli ha quasi chiuso l’acquisto del difensore centrale Leo Ostigard dal Brighton per cinque milioni di euro con un contratto fino al 2027. Il difensore norvegese arriva dalla Premier League ma la scorsa stagione ha giocato la seconda parte del campionato proprio in Serie A con la maglia del Genoa che non l’ha riscattato perché retrocesso in Serie B.

Aurelio De Laurentiis

Il calciatore nel campionato italiano ha comunque collezionato 14 presenze e una in Coppa Italia condita anche con una rete. Mentre in Premier nella prima parte di campionato in Inghilterra aveva già giocato 13 partite, oltre due in EFL Cup. Il ventiduenne alto 1.84 arriverà quindi alla corte di Luciano Spalletti per provare a prendersi un posto da titolare.

