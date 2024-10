La rinascita del Milan di Fonseca passa anche attraverso il carattere da leader di uno dei rossoneri in rosa. Da lui parte la svolta. Il Milan di Paulo Fonseca, dopo un inizio di stagione non esattamente esaltante, ha iniziato a mostrare segni di ripresa, riuscendo a conquistare risultati preziosi che hanno risollevato il morale della squadra e dei suoi tifosi. La recente vittoria nel derby contro l’Inter e il successivo trionfo sul Lecce hanno infuso negli uomini di Fonseca una nuova fiducia, riaccendendo le speranze di lotta per lo Scudetto. Il cammino del Milan, tuttavia, si appresta a incontrare una nuova sfida cruciale: la trasferta tedesca contro il Bayer Leverkusen in Champions League, un appuntamento che potrebbe significare molto per le ambizioni europee della squadra. La fiducia ritrovata La fiducia ritrovata in quel di Milanello è senza dubbio figlia delle scelte di Fonseca. Il tecnico portoghese si è dimostrato audace […]

