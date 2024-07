La distanza tra richiesta del club monegasco e offerta del club rossonero è ancora ampia ma si sta assottigliando.

Il Milan accelera le operazioni in entrata per rafforzare la rosa in vista della prossima stagione. Tra i nomi caldi sul taccuino della dirigenza rossonera, quello di Youssuf Fofana emerge per importanza e attenzione mediatica. Il giocatore francese, appena tornato dall’Europeo con la sua nazionale, sembra essere al centro di una trattativa sempre più intensa con il Monaco; Sky Sport riporta le ultime novità.

Il rilancio

I rossoneri hanno alzato la loro proposta fino a 12 milioni più bonus per il cartellino del centrocampista francese. Questo potrebbe essere un passo in avanti nella trattativa, anche se il Monaco mantiene la richiesta a 18 milioni di euro. La distanza si riduce, e le probabilità di un accordo sembrano aumentare, con il Milan determinato a chiudere la trattativa possibilmente già nella settimana entrante. Moncada e soci fanno affidamento sulla volontà del giocatore e della sua volontà di non rinnovare il contratto in scadenza nel 2025: il Monaco non può tirare più di tanto sul prezzo, Fofana vuole raggiungere a Milano i suoi compagni di nazionale Theo Hernandez e Maignan.

Altre trattative

Il Milan chiaramente si muove anche per altri ruoli: è previsto un incontro con il padre di Lazar Samardzic, centrocampista che potrebbe aggiungersi al reparto mediano dei rossoneri senza necessariamente escludere l’arrivo di Fofana. Contemporaneamente, il club rossonero prosegue i contatti con il Salisburgo per Strahinja Pavlovic, mentre rimane viva l’opzione di coprire il ruolo di difensore centrale con Mario Hermoso, attualmente svincolato. A questo affaccendarsi nel reparto difensivo e mediano si aggiunge una vivace attenzione per l’attacco, con il nome di Niclas Füllkrug, attaccante tedesco del Borussia Dortmund.

