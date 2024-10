I rossoneri sono alla ricerca di un regista e non si placano in tal senso le voci che riguardano il centrocampista granata. In un mercato del calcio sempre più globalizzato e competitivo, la caccia ai talenti diventa un’attività che non conosce pause. Tra i club più attivi, il Milan cerca di rafforzare il proprio centrocampo in vista delle future sessioni di calciomercato, con un occhio di riguardo verso giovani promettenti. Un profilo adatto al nuovo corso Il Milan, sotto la guida tecnica di Paulo Fonseca, mira a consolidare e migliorare il proprio centrocampo con giocatori che sappiano unire fisicità e qualità tecnica. Queste esigenze tattiche si inseriscono in un progetto che ha già mostrato i suoi frutti, come dimostrano le recenti vittorie in campionato, che hanno allontanato definitivamente lo spettro dell’esonero dell’allenatore. Tra i nomi sulla lista dei desideri del club spicca quello di Samuele Ricci, mediano del Torino che […]

Leggi l’articolo completo Il Milan insiste per Ricci ma all’orizzonte spunta un ostacolo non da poco, su Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG