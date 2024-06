I rossoneri rompono gli indugi per quel che riguarda il mercato in attacco: passi avanti per quel che riguarda la trattativa per l’olandese.

L’inviato di Sky Sport Manuele Baiocchini ha fatto il punto sul mercato del Milan in entrata. “Zirkzee? Giorno dopo giorno aumenta la fiducia che questo affare vada in porto. Gli accordi ci sono, manca ancora quello sulle commissioni dell’agente di Zirkzee. Kia Joorabchian ha chiesto 15 milioni di euro, una cifra molto alta che il Milan sta cercando di limare in questi giorni per arrivare ad un accordo totale”.

Francesco Camarda

Seconda punta e terzino destro

“Moncada è stato a Londra e ha parlato con il Chelsea di Broja e Lukaku. Al momento più Broja che Lukaku come alternativa a Jovic. Il direttore tecnico rossonero ha poi incontrato anche l’Aston Villa per parlare con il terzino destro Cash”.

Il rinnovo di Camarda

“Camarda ha firmato, è una bella notizia, non solo per i tifosi del Milan, ma per il movimento italiano, aveva tante offerte dall’estero soprattutto dalla Premier League. Vedere segnare certi gol da un ragazzo italiano che ha 16 anni e che rimarrà al Milan almeno per altri tre anni è certamente una cosa positiva, come il fatto che il Milan sia riuscito a blindarlo, ha fatto un triennale perché Camarda è minorenne e non si possono fare contratti più lunghi. Una volta arrivato alla maggiore età potrà anche firmare un contratto di cinque anni. Noi gli auguriamo che possa diventare anche una bandiera del Milan, è cresciuto nel vivaio del Milan, ha esordito ed è stato il giocatore più giovane nella storia del campionato italiano. Speriamo che questa storia possa raccontarci tante altre favole in futuro“.

L’articolo Il Milan insiste per Zirkzee, aumenta la fiducia, alle sue spalle Broja favorito su Lukaku e Jovic proviene da Notizie Milan.

