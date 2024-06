L’esterno del club pugliese fa gola a diversi club italiani e tra l’altro non ha un prezzo contenuto.

Una delle lacune della rosa del Milan da anni ormai è l’assenza di un vice affidabile di Theo Hernandez: il problema, sebbene in questa fase non rientri nelle priorità, potrebbe essere risolto quest’estate.

La situazione

I dirigenti rossoneri al momento in realtà sembrerebbero concentrati maggiormente sul rinforzo della fascia opposta: si cerca un terzino destro capace di attaccare maggiormente rispetto a quanto fa Davide Calabria. Gli occhi di Moncada e soci si sono posati particolarmente su Emerson Royal del Tottenham e Matty Cash dell’Aston Villa. Ci sarebbe poi da dare un’accelerata decisa alle operazioni di rinnovo del contratto di Theo Hernandez per evitare che venga tentato da qualche big; in realtà potrebbe essere già troppo tardi.

L’obiettivo

Tornando al vice del francese, si parla già da tempo di Patrick Dorgu, giovane talento in forza al Lecce. Secondo le ultime indiscrezioni, la valutazione del giocatore si aggirerebbe intorno ai 20 milioni di euro. L’interesse per il giovane terzino non è cosa nuova: l’esperto di mercato Nicolò Schira aveva accennato già nei mesi scorsi di un interesse da parte del Milan nei confronti del danese. Il collega ora aggiunge che anche il Napoli sembra avere messo gli occhi sul classe 2004: in quella posizione al momento ci sono Mathías Olivera e Mario Rui ma la loro permanenza non è assicurata.

