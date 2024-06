Il club rossonero deve risolvere due questioni che riguardano gli esterni difensivi.

Il Milan si trova a fare i conti con l’incertezza che c’è attorno alle figure di due terzini attualmente in organico; il tutto si incastra nella ricerca di un nuovo terzino destro.

L’intrigo

Il futuro di Theo Hernandez sta assumendo i contorni del rebus. Il Real Madrid sta insistendo per comprare Alphonso Davies dal Bayern Monaco e se l’affare andasse in porto ci potrebbe essere una reazione a catena: come fa notare la Gazzetta dello Sport, i bavaresi cercherebbero di sostituire il canadese col milanista.

Alessandro Florenzi

Gli scenari

Secondo la rosea ci sarebbe anche un accordo preliminare tra Theo Hernandez e il Bayern Monaco per il contratto che l’ex Real Madrid dovrebbe firmare se la trattativa andasse in porto. Chiaramente il Milan non ha ricevuto ancora nessuna offerta per il terzino sinistro e anni sta provando ad imbastire una trattativa per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2026. Anche in questo caso le cose non sembrerebbero semplicissime: Theo guadagna 4,5 milioni a stagione e chiede un consistente aumento di stipendio che il Milan forse non è diposto ad offrirgli.

Precedenti che tornano a galla

Merita attenzione anche la situazione riguardante Alessandro Florenzi: come è noto, l’esterno ha avuto tensioni con Paulo Fonseca, prossimo allenatore rossonero, quando i due erano a Roma. Possibile quindi un addio anticipato per lui, ha il contratto in scadenza nel 2025.

