I nerazzurri, al netto del gran numero di partite in più che dovranno affrontare, potrebbero restare così come sono in attacco.

L’Inter si trova nuovamente a fare mercato dovendo rispettare alcuni paletti imposti dalla società: bisognerà chiudere la sessione estiva in pareggio o in attivo e soprattutto per ogni entrata deve esserci un’uscita. A quest’ultimo aspetto c’è un’eccezione: il vice-Sommer è una lacuna che può essere colmata senza cessioni.

Lo status quo

Alexis Sanchez andrà via per fine contratto e al suo posto arriverà Taremi a zero dal Porto; tornerà a Milano Correa ma il Tucu non fa più parte del progetto e non ci sono chance di permanenza. Rimandata, infine, ogni decisione sul futuro di Valentin Carboni che inizierà il ritiro agli ordini di Inzaghi.

Albert Gudmundsson

L’ostacolo

Per motivi di lista Champions, in caso di mancata cessione di qualcuno dei presenti, l’ipotetico quinto attaccante dell’Inter deve essere un qualcuno che ha svolto almeno 3 anni nel settore giovanile nerazzurro. Ecco perché si è parlato di Pinamonti e perché, secondo il Corriere dello Sport, c’è una remota possibilità che porta al rientro di Bonazzoli.

L’austriaco

Molto quindi gira intorno all’ex Bologna: Inzaghi lo vorrebbe tenere perché ne riconosce la grossissima importanza a livello di spogliatoio ma il suo rendimento non è stato sempre convincente finora. Il suo fisico imponente, insieme ai 35 anni di età, tra l’altro lo espone a problemi muscolari. Pensano a lui il Galatasaray, la Fiorentina e forse anche qualche squadra araba: l’austriaco però fa sapere di voler restare all’Inter bloccando sul nascere qualsiasi discorso legato ad un eventuale arrivo di Gudmundsson.

