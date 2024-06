L’ex tecnico biancoceleste è tornato sulla recente intervista rilasciata a Sky Sport in seguito alla nascita di diverse polemiche.

Destarono molto scalpore le dichiarazioni di Maurizio Sarri di qualche giorno fa: l’allenatore che ha rassegnato le dimissioni da tecnico della Lazio a poche giornate dalla fine del campionato si diceva, secondo alcune ricostruzioni, deluso dalle mancate chiamate del Milan e della Fiorentina. I rossoneri, come è noto, hanno scelto Paulo Fonseca come nuovo allenatore.

La spiegazione

Maurizio Sarri ha specificato ad Alfredo Pedullà cosa intendesse: “Mi hanno chiesto se fossi deluso dal mercato e ho detto per correttezza che non mi sembrava il caso di fare nomi. Questa era la prima domanda e non mi sarei permesso di invadere il campo altrui. In una seconda e successiva domanda, molto tecnica e non legata al mio futuro, hanno insistito e mi hanno chiesto degli organici di Fiorentina e Milan: ho risposto – è vero – che mi sembravano fatti apposta per le mie caratteristiche. Ma ne ho parlato in un contesto generale, dopo aver dribblato la prima domanda”.

L’attacco

“Evidentemente chi ha giudicato non ha avuto la sensibilità di guardare l’intervista e i momenti diversa della stessa. Oltretutto ho aggiunto che avrei fatto una riflessione generale su quanto accaduto, punto. Che poi abbiano voluto strumentalizzare scrivendo e dicendo che metterei pressione a Palladino, mi sembra una cosa pretestuosa e ridicola: evidentemente c’è gente a caccia di pubblicità in assenza di altri argomenti”.

