Il difensore Mats Hummels non ha ancora trovato l’accordo per il rinnovo con i gialloneri e potrebbe già prendere accordi in quanto svincolato.

Il Milan ha detto addio a Simon Kjaer e quindi giocoforza un difensore centrale dovrà acquistarlo. Nelle ultime ore è emersa una suggestione per certi versi clamorosa. La dirigenza infatti starebbe pensando anche a Mats Hummels, veterano del Borussia Dortmund che non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza tra 20 giorni.

Leadership e carisma

Difensore centrale nato nel 1988 ha avuto una carriera ricca di successi sia in campo nazionale che internazionale; la scorsa stagione con i gialloneri ha perso il campionato all’ultima giornata mentre in questa è arrivata fino alla finale di Champions League poi persa contro il Real Madrid. Ha sicuramente tanta esperienza anche se i suoi 35 anni non lo rendono un profilo futuribile.

Geoffrey Moncada

Gli scenari

Il futuro di Mats Hummels rimane avvolto nell’incertezza: il tedesco vorrebbe restare in Europa e tra l’altro neanche le trattative per il rinnovo col Borussia Dortmund sembrerebbero morte. Il difensore non sarebbe un acquisto “da RedBird” proprio per la sua età non giovanissima ma bisogna considerare che il Milan l’anno prossimo non avrà più l’esperienza di Kjaer e Giroud. Appare comunque piuttosto difficile che i rossoneri decidano di offrire un contratto ad Hummels; più probabile si vada su un profilo più giovane. Il reparto arretrato va comunque migliorato dopo che nella scorsa stagione si è investito in altre zone di campo.

