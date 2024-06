L’ex difensore Filippo Galli ha detto la sua sul settore giovanile rossonero e non solo.

MilanNews ha intervistato Filippo Galli che ha parlato della crescita dei giovani in Italia ed anche del futuro di Francesco Camarda. “Spalletti ha convocato due giocatori cresciuti nel settore giovanile del Milan come Donnarumma e Cristante e questo non va dimenticato. Detto questo vedendo questa Under 17 mi complimento per l’impresa e questo significa che il talento in Italia non manca ma mi pongo una domanda: le altre avevano le squadre migliori, o qualcuno ha già iniziato a giocare in nazionali superiori?”.

Su Camarda

“Tutto lascia pensare che possa fare una bella carriera. Poi arriverà il momento in cui lui verrà impiegato in prima squadra e questa sarà la risposta vera. Ovviamente mi auguro possa mantenere le promesse. Futuro in Under23? Una bella tappa, che oltretutto non preclude la possibilità di aggregarsi a campionato in corso con la prima squadra”.

Il successo dell’Italia Under 17

“Il talento c’è e siamo contenti. Ma come diceva Sacchi questo non è un Paese per giovani. Quello che manca è provare a capire se questi giocatori sono pronti per un salto in prima squadra. I club devono avere fiducia in loro, farli giocare e prendersi dei rischi. Giocando commetti degli errori, che possono essere pesanti, ma impari. Dobbiamo andare tutti nella stessa direzione: proprietà, management, allenatori, tifosi. Solo così ci potrà essere un cambiamento, perché finisce sempre che quando un giovane fa male qualcuno inizia a storcere la bocca”.

