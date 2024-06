Sembrava una formalità il riscatto del belga da parte dei bergamaschi ma invece i nerazzurri sembrano voler trattare coi rossoneri.

Charles De Ketelaere, dopo aver trascorso una stagione alquanto opaca con il Milan, sembra essere rinato con la maglia dell’Atalanta; questo però non sembra rendere automatico il fatto che la Dea compri il giocatore.

L’accordo

I rossoneri lo comprarono dal Club Brugge per ben 35,5 milioni di euro ma il belga non ebbe l’impatto che ci si aspettava. 0 goal ed 1 solo assist il suo misero bottino con la maglia del Milan. L’estate scorsa le due società si accordarono per un prestito oneroso a 3 milioni di euro con diritto di riscatto per una cifra intorno ai 22 milioni di euro più 2 di bonus ed il 10% sulla futura rivendita.

Charles De Ketelaere

I nodi

Nonostante si vociferasse di un possibile disaccordo tra i club per la cifra del riscatto, la Gazzetta dello Sport è di un altro avviso. Secondo la rosea le discussioni attualmente in corso tra Milan e Atalanta riguardano l’ammontare dei bonus, le commissioni e la percentuale sulla futura vendita dell’attaccante. Il quadro che emerge quindi conferma l’intenzione dell’Atalanta di riscattarlo: ci sarà un incontro in questi giorni tra i due club in cui si cercherà di raggiungere un accordo definitivo. Il Milan non vuole fare minusvalenza e la Dea intende tenersi stretto un giocatore rilanciato che nell’ultima stagione ha raggiunto la doppia cifra sia in termini di goal che in termini di assist.

