L’ex terzino Vincent Candela non ritiene che il lusitano sia il tecnico ideale per i rossoneri.

Vincent Candela ha parlato di Paulo Fonseca a Tuttosport: “Non sarà semplice per lui allenare il Milan. Pioli ha fatto bene, ha vinto, ha costruito una squadra e in questi ultimi tre anni di Champions League il Milan è stato protagonista. Secondo me non sarà semplice nemmeno per lui riuscire a imporsi al Milan“.

Foto Daniele Buffa/Image Sport

L’esperienza del portoghese nella capitale

“Quello che ho visto non mi è sempre piaciuto. In ogni partita all’inizio cambiava sempre, tanto, forse cambiava anche troppo. Faceva girare molto i giocatori. Non so se è un bene oppure no per la squadra, a me sinceramente non piaceva. Preferisco partire con undici titolari, poi c’è la panchina. A Roma cambiava invece tanto… La prima stagione ha fatto bene, poi il secondo anno ha litigato con Edin Džeko, ha cambiato la fascia da capitano dandola a Lorenzo Pellegrini, ha avuto qualche problema e la società ha preso la sua decisione”.

La bordata

“Certamente è un allenatore con esperienza, che ha girato tanto e il suo l’ha sempre fatto. Ma allenare il Milan è una grande responsabilità. Il Milan è il Milan. Il Milan punta sempre in alto. Lo dice la sua storia. Con tutto il rispetto per Fonseca, il Milan merita un allenatore come Antonio Conte. Il livello deve essere quello, un livello alto quando si parla di certi club. Il Milan è una squadra che merita allenatori che hanno vinto qualcosa in più in carriera…”.

L’articolo Candela: “Ecco perché non sarà semplice per Fonseca allenare il Milan, i rossoneri meritano altro” proviene da Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG