I dirigenti rossoneri vogliono acquistare il mediano francese senza però assecondare le richieste dei monegaschi.

Il Milan è ancora alla ricerca di un mediano da posizionare davanti alla difesa per cercare di migliorare i pessimi dati difensivi della scorsa stagione: i rossoneri hanno l’accordo con Youssouf Fofana del Monaco da mesi ma la trattativa continua a non andare in porto.

Il nodo

Il Milan vede il francese come il rinforzo ideale per il suo centrocampo. Nonostante la complessa situazione con il Monaco, che persiste nella richiesta di una cifra superiore ai 30 milioni di euro, la società rossonera non sembra arrendersi. Va anche ricordato che il giocatore, il cui contratto scadrà il 30 giugno 2025, non ha espresso l’intenzione di rinnovarlo, posizione che potrebbe giocare a favore della trattativa meneghina.

Geoffrey Moncada

La determinazione del Milan

Come riporta la Gazzetta dello Sport, il Milan mantiene alta la speranza e la determinazione di portare Fofana sotto la Madonnina, sfruttando anche la volontà del giocatore di vestire la maglia rossonera. La dirigenza, consapevole delle difficoltà, sta esplorando parallelamente altre opzioni di mercato. Tra i nomi considerati ci sono Manu Koné del Borussia Mönchengladbach e Johnny Cardoso del Betis Siviglia. Il primo ha vinto la medaglia d’argento alle Olimpiadi con la nazionale francese mentre il secondo è americano ma ha passaporto italiano; ricordiamo che dopo l’arrivo di Emerson Royal, il Milan non ha spazi per altri extracomunitari.

