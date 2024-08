I dirigenti rossoneri trascorreranno le ultime settimane di calciomercato alla ricerca di possibili occasioni.

La Juventus si trova a navigare tra le incertezze legate al futuro di uno dei suoi elementi più brillanti, Federico Chiesa. L’esterno, proveniente dalla Fiorentina, si ritrova in una condizione di limbo, lontano dai piani futuri della Vecchia Signora sotto la guida del neo allenatore Thiago Motta. La situazione di stallo, assieme ad assenza di trattative concrete per il trasferimento del giocatore, accende i riflettori sull’evolversi del suo percorso professionale, che potrebbe riservare sorprese nei frenetici ultimi giorni di mercato.

Situazione intricata

L’attaccante, con un contratto in scadenza nel giugno 2025, si trova in un momento decisivo della sua carriera: ufficialmente Thiago Motta ha dichiarato che lui non rientra nel suo progetto ma il problema potrebbe essere legato unicamente alla situazione contrattuale. L’ex viola chiede una cifra molto alta per rinnovare e le trattative si sono interrotte: la Juventus corre il serio rischio di perderlo a zero e per evitare ciò sta facendo di tutto per venderlo ora.

Federico Chiesa

Le possibili destinazioni

Le speculazioni di mercato non smettono di circolare: diversi club di spicco sono pronti a valutare la situazione. Tra questi, il Milan sembra mostrare un interesse particolare per l’ala della Juventus. Secondo Sky Sport, dopo aver concluso l’acquisto di Fofana, i rossoneri mantengono una strategia attenta, valutando possibili mosse nell’ultimo segmento del mercato. Anche Roma e Napoli hanno posato gli occhi sul talento di Chiesa.

